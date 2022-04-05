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1 час назад

Словения высылает 33 российских дипломатов

Вероника Полынина

Словения высылает из страны 33 российских дипломатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство France-Presse.

Во вторник, 5 апреля, в МИД Словении анонсировали сокращение числа сотрудников российского посольства.

«Представитель (ведомства) уточнил Франс Пресс, что эта мера коснулась 33 человек», - говорится в сообщении.

Ранее Латвия объявила персонами нон грата 13 российских дипломатов и сообщила о прекращении работы генконсульств РФ в Лиепае и Даугавпилсе.

Одновременно МИД Эстонии объявил о высылке 14 дипломатов, закрытии генконсульства России в Нарве и остановке работы канцелярии российского посольства в Тарту.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о выдворении 19 дипломатов из постпредства России при ЕС.

До этого о высылке 25 российских дипломатов объявила Испания, Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов, Франция и Италия - 30, Дания - 15, Швеция - трех.

По подсчетам РИА «Новости», западные страны за месяц выдворили не менее 300 российских дипломатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала, что Москва ответит на недружественные шаги европейских государств. Она также заверила, то высланные российские дипломаты будут трудоустроены.

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