Словения высылает 33 российских дипломатов

Словения высылает из страны 33 российских дипломатов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство France-Presse.

Во вторник, 5 апреля, в МИД Словении анонсировали сокращение числа сотрудников российского посольства.

«Представитель (ведомства) уточнил Франс Пресс, что эта мера коснулась 33 человек», - говорится в сообщении.

Ранее Латвия объявила персонами нон грата 13 российских дипломатов и сообщила о прекращении работы генконсульств РФ в Лиепае и Даугавпилсе.

Одновременно МИД Эстонии объявил о высылке 14 дипломатов, закрытии генконсульства России в Нарве и остановке работы канцелярии российского посольства в Тарту.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о выдворении 19 дипломатов из постпредства России при ЕС.

До этого о высылке 25 российских дипломатов объявила Испания, Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов, Франция и Италия - 30, Дания - 15, Швеция - трех.

По подсчетам РИА «Новости», западные страны за месяц выдворили не менее 300 российских дипломатов.