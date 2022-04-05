Оценены шансы Макрона на переизбрание президентом Франции

«Для Макрона пока довольно позитивно развивается эта президентская кампания, от которой он, по сути, отказался. Он не ведет активную президентскую кампанию, концентрируясь на внешнеполитических событиях, например, на спецоперации на Украине, и считает, что для него эта позиция выгодна, поскольку позволяет не участвовать в дебатах об экономических проблемах Франции, каких-то неудачах, которые произошли за последние пять лет, о нереализованных реформах. Макрон обещал провести целый ряд знаковых для Франции реформ, но в основном из-за ковида они так и не были реализованы», — заключил он.