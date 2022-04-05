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39 минут назад

Британия пообещала не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам других стран

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Британия намерена впредь не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам стран-членов, заявила постпред страны Барбара Вудворд, отвечая на заявленный российским постпредом Василием Небензей протест в связи с отказом провести запрошенную Москвой в понедельник встречу по ситуации в Буче.

Британия пообещала не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам других стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Председатель не будет отказываться проводить заседания в будущем», – цитирует Вудворд ТАСС.

При этом Вудворд заявила, что решение не проводить запрошенную Россией встречу соответствовало процедуре ООН.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.

В Минобороны России это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.

Небензя заявлял, что представляемая Украиной картина событий в Буче является постановкой, очередной провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что Запад «закрыл глаза и уши шорами» и не хочет слушать позицию России, которую ранее «достаточно системно излагал» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также Минобороны.

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