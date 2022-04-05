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59 минут назад

Генштаб США: вероятность крупного конфликта между великими державами растёт

Говорит Москваиещё 4

Об этом заявил глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.

Генштаб США: вероятность крупного конфликта между великими державами растёт
Фото: ReutersReuters

«Мы вступаем в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного конфликта между великими державами растёт, а не сокращается», — заявил Милли.

Он также назвал Китай и Россию «глобальными державами», каждая из которых обладает значительным военным потенциалом и стремится к фундаментальному изменению сложившегося мирового порядка.

Кроме того, Милли выступил с предложением создавать постоянные военные базы в Восточной Европе, но с ротируемым личным составом.

В мире,Марк Милли,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
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