Генштаб США: вероятность крупного конфликта между великими державами растёт

Об этом заявил глава Объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли.
«Мы вступаем в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного конфликта между великими державами растёт, а не сокращается», — заявил Милли.
Он также назвал Китай и Россию «глобальными державами», каждая из которых обладает значительным военным потенциалом и стремится к фундаментальному изменению сложившегося мирового порядка.
Кроме того, Милли выступил с предложением создавать постоянные военные базы в Восточной Европе, но с ротируемым личным составом.