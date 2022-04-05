Генштаб США: вероятность крупного конфликта между великими державами растёт

«Мы вступаем в мир, который становится менее стабильным, и вероятность значительного конфликта между великими державами растёт, а не сокращается», — заявил Милли.

Он также назвал Китай и Россию «глобальными державами», каждая из которых обладает значительным военным потенциалом и стремится к фундаментальному изменению сложившегося мирового порядка.