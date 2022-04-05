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30 минут назад

ЕС объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата

Lenta.ruиещё 8

Европейский союз (ЕС) принял решение объявить 19 сотрудников постпредства России при объединении персонами нон грата. Об этом заявили во внешнеполитической службе сообщества, передает ТАСС.

ЕС объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата
Фото: ReutersReuters

Словения высылает 33 российских дипломатов

В российском МИД прокомментировали заявление Евросоюза о высылке сотрудников постпредства. Во внешнеполитическом ведомстве пообещали, что Москва даст соответствующий ответ.

О решении объявить российских дипломатов персонами нон грата ранее заявил верховный представитель объединения по делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, постпреда Москвы при объединении Владимира Чижова уведомили об этом шаге Евросоюза.

В мире,Жозеп Боррель,Владимир Чижов,МИД России,ЕС,
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