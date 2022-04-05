ЕС объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата

Европейский союз (ЕС) принял решение объявить 19 сотрудников постпредства России при объединении персонами нон грата. Об этом заявили во внешнеполитической службе сообщества, передает ТАСС.
В российском МИД прокомментировали заявление Евросоюза о высылке сотрудников постпредства. Во внешнеполитическом ведомстве пообещали, что Москва даст соответствующий ответ.
О решении объявить российских дипломатов персонами нон грата ранее заявил верховный представитель объединения по делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, постпреда Москвы при объединении Владимира Чижова уведомили об этом шаге Евросоюза.