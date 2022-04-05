Нацистское приветствие в Европарламенте обошлось депутату в 2000 евро

Председатель Европарламента Роберта Метсола огласила решение в отношении болгарского депутата Ангела Джамбазки. В феврале текущего года политик исполнил в зале ЕП приветствие, истолкованное как гитлеровское.

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Вердикт, однако, оказался на удивление мягким для Евросоюза, заявляющего о себе как яром борце с неонацистскими проявлениями. Так, Джамбазки будет лишен суточных на шесть дней. По информации Болгарского национального радио, эта сумма составит приблизительно 2000 евро. Более того, депутат имеет право обжаловать решение.

"Нарушение, в котором он (Джамбазки - ред.) порочит доброе имя и достоинство нашей организации", - подчеркнула Метсола.

Сам евродепутат, на родине являющийся одним из лидеров националистической партии ВМРО, отрицает обвинения в свой адрес. По словам политика, его жест был воспринят как нацистское приветствие людьми "с предубеждениями, комплексами и нечистой совестью". Джамбазки утверждает, что поднял руку в знак согласия с просьбой еврочиновников прекратить его затянувшийся спор с оппонентами.