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46 минут назад

Нацистское приветствие в Европарламенте обошлось болгарскому депутату всего в 2000 евро

Российская Газета

Председатель Европарламента Роберта Метсола огласила решение в отношении болгарского депутата Ангела Джамбазки. В феврале текущего года политик исполнил в зале ЕП приветствие, истолкованное как гитлеровское.

Нацистское приветствие в Европарламенте обошлось депутату в 2000 евро
Фото: ReutersReuters

Вердикт, однако, оказался на удивление мягким для Евросоюза, заявляющего о себе как яром борце с неонацистскими проявлениями. Так, Джамбазки будет лишен суточных на шесть дней. По информации Болгарского национального радио, эта сумма составит приблизительно 2000 евро. Более того, депутат имеет право обжаловать решение.

"Нарушение, в котором он (Джамбазки - ред.) порочит доброе имя и достоинство нашей организации", - подчеркнула Метсола.

Сам евродепутат, на родине являющийся одним из лидеров националистической партии ВМРО, отрицает обвинения в свой адрес. По словам политика, его жест был воспринят как нацистское приветствие людьми "с предубеждениями, комплексами и нечистой совестью". Джамбазки утверждает, что поднял руку в знак согласия с просьбой еврочиновников прекратить его затянувшийся спор с оппонентами.

Поверить Ангелу Джамбазки затруднительно из-за ряда его заявлений и взглядов. Он, среди прочего, высказывался в поддержку ежегодно проводимого в Софии факельного шествия крайних правых, известного как "Луков марш", призывал к сносу памятника Советской армии, а также радикальному решению вопроса цыганских гетто на территории Болгарии.

В мире,Европарламент,ЕС,
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