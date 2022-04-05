Латвия закрывает российские консульства

Латвия высылает 13 российских дипломатов и закрывает два российских консульства, передает ТАСС со ссылкой на латвийский МИД.

Будут закрыты генконсульства РФ в Лиепае и Даугавпилсе.

Одновременно МИД Эстонии объявил о высылке 14 дипломатов, закрытии генконсульства России в Нарве и прекращении работы канцелярии российского посольства в Тарту.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о выдворении нескольких дипломатов из постпредства России при ЕС.

Ранее во вторник о высылке 25 российских дипломатов объявила Испания, до этого Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция и Италия - 30, Дания - 15, Швеция - трех.