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30 минут назад

Латвия закрывает российские консульства

Вероника Полынина

Латвия высылает 13 российских дипломатов и закрывает два российских консульства, передает ТАСС со ссылкой на латвийский МИД.

Будут закрыты генконсульства РФ в Лиепае и Даугавпилсе.

Одновременно МИД Эстонии объявил о высылке 14 дипломатов, закрытии генконсульства России в Нарве и прекращении работы канцелярии российского посольства в Тарту.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о выдворении нескольких дипломатов из постпредства России при ЕС.

Ранее во вторник о высылке 25 российских дипломатов объявила Испания, до этого Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция и Италия - 30, Дания - 15, Швеция - трех.

До этого Литва и Латвия решили понизить статус дипломатических представительств, высылать послов России и отозвать своих послов из РФ.

В мире,Видео,Жозеп Боррель,ЕС,
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