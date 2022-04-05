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2 часа назад

Внучка Байдена справит свадьбу в Белом доме

Газета.Ru

Внучка президента США Джо Байдена отпразднует свадьбу в ноябре этого года в Белом доме. О месте проведения церемонии бракосочетания Наоми Байден и ее жениха Питера Нила сообщает Fox News со ссылкой на Twitter невесты.

Внучка Байдена справит свадьбу в Белом доме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы с Питером бесконечно благодарны моим бабушке и дедушке за возможность отметить свадьбу в Белом доме, - написала 28-летняя Наоми Байден. - С нетерпением ждем момента, когда наша приверженность друг другу станет официальной, и всего остального, что последует за этим".

Как уточняет Fox News, свадьба состоится 19 ноября.

"Первые лица, сами брачующиеся и их родители о сих пор находятся на стадии планирования всех свадебных мероприятий и будут рады рассказать дополнительные детали в ближайшие месяцы", - сообщил изданию пресс-секретарь первой леди США Джилл Байден Майкл ЛаРоса.

Он добавил, что по традиции семья президента США будет оплачивать частное мероприятие, проходящее в официальной резиденции, из собственных средств. О своей помолвке с Питером Нилом Наоми Байден объявила в сентябре 2021 года.

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