Внучка Байдена справит свадьбу в Белом доме

"Мы с Питером бесконечно благодарны моим бабушке и дедушке за возможность отметить свадьбу в Белом доме, - написала 28-летняя Наоми Байден. - С нетерпением ждем момента, когда наша приверженность друг другу станет официальной, и всего остального, что последует за этим".