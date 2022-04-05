ЕС запретит российским судам заходить в порты Евросоюза. Об этом заявила сегодня председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.

Ранее Европейская комиссия подтвердила, что рассматривается новый, пятый пакет санкций против РФ, в который могут войти ограничения в сфере торговли, транспорта, энергетики. При этом исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис пояснил, что для того, чтобы ввести санкции нужно единогласное решение всех стран, входящих в ЕС.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, помимо введения запрета для российских судов, ЕС намерен отказаться от поставок в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро.

Также Евросоюз запретит любую финансовую поддержку для российских государственных органов и транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ.