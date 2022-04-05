ЕС запретит российским судам заходить в порты Евросоюза. Об этом заявила сегодня председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет ТАСС.
Ранее Европейская комиссия подтвердила, что рассматривается новый, пятый пакет санкций против РФ, в который могут войти ограничения в сфере торговли, транспорта, энергетики. При этом исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис пояснил, что для того, чтобы ввести санкции нужно единогласное решение всех стран, входящих в ЕС.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, помимо введения запрета для российских судов, ЕС намерен отказаться от поставок в Россию полупроводников, машин и транспортного оборудования на сумму 10 млрд евро.
Также Евросоюз запретит любую финансовую поддержку для российских государственных органов и транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ.
Обширные санкции были введены западными странами после начала Россией специальной военной операции на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию» страны.