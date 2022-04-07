Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины

Американский Сенат единогласно принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине, следует из результатов голосования.
Данная программа позволила во времена Второй мировой войны оперативно обеспечивать армии союзников, передает РИА «Новости».
«Законопроект временно отменяет некоторые ограничения, относящиеся к полномочиям президента (Джо Байдена) предоставлять в аренду или поставлять военное оборудование, если оно предназначается для правительства Украины и необходимо для защиты гражданского населения на Украине», – говорится в описании проекта закона.
Отмечается, что в числе возможных поставок – «кибервозможности и средства» США. Законопроект также предлагает считать любую «российскую кибератаку» на важные объекты критической инфраструктуры Украины «вооруженным нападением».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что необходимо успеть в ближайшие недели перевооружить украинские войска.
Также в НАТО заявили о прогрессе в укреплении восточного фланга – четыре новые многонациональные боевые группы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии достигли первого уровня боевой готовности