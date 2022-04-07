Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины

Американский Сенат единогласно принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине, следует из результатов голосования.

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Данная программа позволила во времена Второй мировой войны оперативно обеспечивать армии союзников, передает РИА «Новости».

«Законопроект временно отменяет некоторые ограничения, относящиеся к полномочиям президента (Джо Байдена) предоставлять в аренду или поставлять военное оборудование, если оно предназначается для правительства Украины и необходимо для защиты гражданского населения на Украине», – говорится в описании проекта закона.

Отмечается, что в числе возможных поставок – «кибервозможности и средства» США. Законопроект также предлагает считать любую «российскую кибератаку» на важные объекты критической инфраструктуры Украины «вооруженным нападением».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что необходимо успеть в ближайшие недели перевооружить украинские войска.