В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 82.60EUR 90.60
Войти в почту
13 минут назад

Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Американский Сенат единогласно принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине, следует из результатов голосования.

Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины
Фото: ТАССТАСС

Данная программа позволила во времена Второй мировой войны оперативно обеспечивать армии союзников, передает РИА «Новости».

«Законопроект временно отменяет некоторые ограничения, относящиеся к полномочиям президента (Джо Байдена) предоставлять в аренду или поставлять военное оборудование, если оно предназначается для правительства Украины и необходимо для защиты гражданского населения на Украине», – говорится в описании проекта закона.

Отмечается, что в числе возможных поставок – «кибервозможности и средства» США. Законопроект также предлагает считать любую «российскую кибератаку» на важные объекты критической инфраструктуры Украины «вооруженным нападением».

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что необходимо успеть в ближайшие недели перевооружить украинские войска.

Также в НАТО заявили о прогрессе в укреплении восточного фланга – четыре новые многонациональные боевые группы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии достигли первого уровня боевой готовности

В мире,НАТО и Украина,Украина в НАТО,Йенс Столтенберг,Джозеф Байден,Сенат США,НАТО,Правительство Украины,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители