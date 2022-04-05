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14 минут назад

Казахстан высказался о признании Донбасса

Елена Прошина

Казахстан на данный момент не признает независимость республик Донбасса. Об этом заявил глава МИД страны Мухтар Тлеуберди, пишет NUR.KZ.

21 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. После этого были ратифицированы договоры о дружбе России с этими регионами - они предусматривают, в частности, взаимную охрану границ.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

По словам Мухтара Тлеуберди, Казахстан пока не намерен признавать независимость республик Донбасса.

«Мы на данный момент не признаем как Луганскую народную республику, так и Донецкую народную республику», - пояснил он.

Также министр иностранных дел подчеркнул, что Казахстан отказался присоединяться к антироссийским санкциям, введенным западными странами.

«Но для нас очень важны два момента. Во-первых, чтобы не было негативного влияния этих санкций на развитие экономики Казахстана. Во-вторых, чтобы наша территория не использовалась для обхода этих санкций», - заметил он.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ЕС рассматривается новый пакет санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Украины. По данным газеты Wall Street Journal, сославшейся на дипломатов, Еврокомиссия выступает за запрет на импорт российского угля, а также за закрытие морских и сухопутные границы для российских грузоперевозчиков. Среди предлагаемых мер значится и запрет ввоза в Россию оборудования, включая электрическое и транспортное, на сумму 10 миллиардов евро.

В мире,Видео,Жозеп Боррель,Мухтар Тлеуберди,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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