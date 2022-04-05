В Грузии назвали Украину «заповедником грузинских преступников»

«К сожалению, Украина еще во время моего пребывания на посту министра юстиции стала заповедником сбежавших из Грузии преступников. Поэтому я бы пожелала, чтобы правительство Украины не верило рассказам этих преступников и сотрудничало бы не со сбежавшей от нас радикальной оппозицией, а с правительством Грузии», — сказала Цулукиани.