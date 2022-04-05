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1 час назад

В Грузии назвали Украину «заповедником грузинских преступников»

Елена Прошина

Украина – это «заповедник грузинских преступников», выдачи которых безрезультатно добивается Тбилиси. Об этом заявила вице-премьер Грузии, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, сообщает ТАСС.

В Грузии назвали Украину «заповедником грузинских преступников»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«К сожалению, Украина еще во время моего пребывания на посту министра юстиции стала заповедником сбежавших из Грузии преступников. Поэтому я бы пожелала, чтобы правительство Украины не верило рассказам этих преступников и сотрудничало бы не со сбежавшей от нас радикальной оппозицией, а с правительством Грузии», — сказала Цулукиани.

Вице-премьер назвала «грязной ложью» заявления вице-премьера Украины Ирины Верещук о контрабанде санкционных товаров и оружия в Россию, подчеркнув, что границы Грузии хорошо контролируются.

«Я хочу сказать госпоже Верещук: "Дорогая коллега, я уверяю вас и хочу, чтобы вы поверили, что границы Грузии контролируются именно для того, чтобы никакой санкционный материал, товар, будь то военного или двойного назначения, не обошелся без строгого таможенного мониторинга. Это реальность. Все остальное - это грязная ложь», - заявила Цулукиани.

Ранее Ирина Верещук заявила, что Тбилиси и Москва якобы ведут переговоры о налаживании «контрабандного пути» для перевозки оружия. В свою очередь глава комитета по правам человека и гражданской интеграции парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе потребовал от украинской стороны предоставить конкретные факты о контрабанде товаров или принести извинения.

В мире,Ирина Верещук,Тея Цулукиани,Правительство Украины,
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