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1 час назад

Испания вышлет 25 российских дипломатов

Мария Иванова

Испания вслед за другими странами ЕС приняла решение о высылке из страны большой группы российских дипломатов - 25 человек. Об этом сообщает El Mundo.

Испания вышлет 25 российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава МИД страны Хосе Мануэль Альварес заявил, что эти 25 российских дипломатов «представляют угрозу интересам безопасности страны».

Среди высылаемых дипломатов нет российского посла.

«Мы хотим сохранить российского посла здесь и нашего посла в Москве, потому что хотим дать шанс диалогу», - заявил Альварес.

Ранее Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция и Италия - 30, Дания - 15, Швеция - трех.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что речь идет о сотрудниках посольств, которые «каждый день работали против свободы и сплоченности немецкого общества».

Франция объяснила высылку дипломатов деятельностью, которая «противоречит интересам безопасности» страны, глава МИД Швеции Анн Линде - «незаконной разведывательной деятельностью». В то же время Линде заявила, что Швеция заинтересована в сохранении дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге.

До этого Литва и Латвия решили понизить статус дипломатических представительств, высылать послов России и отозвать своих послов из РФ.

В мире,Анналена Бербок,ЕС,
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