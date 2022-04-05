Испания вышлет 25 российских дипломатов

Испания вслед за другими странами ЕС приняла решение о высылке из страны большой группы российских дипломатов - 25 человек. Об этом сообщает El Mundo.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Глава МИД страны Хосе Мануэль Альварес заявил, что эти 25 российских дипломатов «представляют угрозу интересам безопасности страны».

Среди высылаемых дипломатов нет российского посла.

«Мы хотим сохранить российского посла здесь и нашего посла в Москве, потому что хотим дать шанс диалогу», - заявил Альварес.

Ранее Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция и Италия - 30, Дания - 15, Швеция - трех.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что речь идет о сотрудниках посольств, которые «каждый день работали против свободы и сплоченности немецкого общества».

Франция объяснила высылку дипломатов деятельностью, которая «противоречит интересам безопасности» страны, глава МИД Швеции Анн Линде - «незаконной разведывательной деятельностью». В то же время Линде заявила, что Швеция заинтересована в сохранении дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге.