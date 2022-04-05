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1 час назад

Фон дер Ляйен и Боррель посетят Киев

Елена Прошина

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским. Для этого они приедут в Киев. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, встреча пройдет в преддверии международной конференции доноров помощи Киеву под названием «Встань с Украиной». Конференция состоится в Варшаве 9 апреля.

В ближайшее время на Украину ожидается визит и канцлера Австрии Карла Нехаммера. Об этом заявил Владимир Зеленский. По его словам, в телефонном разговоре он обсудили ситуацию на Украине с рядом европейских политиков.

Зеленский: встреча с Путиным может не состояться

Ранее Урсула фон дер Ляйен обсудила по телефону с Владимиром Зеленским ситуацию в украинском городе Буча. Глава Еврокомиссии выразила президенту Украины поддержку в связи с ситуацией в стране.

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