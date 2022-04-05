Испания вышлет 25 российских дипломатов

Правительство Испании приняло решение выслать 25 дипломатов из состава российской дипломатической миссии в стране, сообщили представители МИД королевства. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что 30 российских дипломатов будут высланы из страны из соображений национальной безопасности. До этого сообщалось о высылке десятков российских дипломатов из других европейских стран, в том числе из Франции, Швеции и Германии.