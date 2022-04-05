Эстония отказалась выслать российского посла

Вице-канцлер эстонского МИД Мярт Вольмер заявил, что Эстония не будет высылать российского посла по примеру Литвы и Латвии. Об этом сообщает ERR.

«Каждая страна самостоятельно принимает решения, и ситуация в Литве и Эстонии не совсем одинаковая», - заявил Вольмер.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе все страны Балтии выслали дипломатов; высокопоставленных сотрудников посольства РФ выслала и Эстония.

«То же случилось и с эстонским посольством в Москве. Сейчас мы решили, что наш посол остается в Москве, а российский посол остается здесь», - сказал он.

Вице-канцлер подчеркнул, что Эстония «делает максимально то, что может делать» для завершения украинского кризиса.

«Мы помогаем Украине военными и гуманитарными средствами, изолируем Россию от всех международных престижных позиций. Эстония предпринимает более эффективные шаги, чем высылка посла России», - заключил Вольмер.

Ранее Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция и Италия - 30, Швеция - трех.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что речь идет о сотрудниках посольств, которые «каждый день работали против свободы и сплоченности немецкого общества».

Франция объяснила высылку дипломатов деятельностью, которая «противоречит интересам безопасности» страны, глава МИД Швеции Анн Линде - «незаконной разведывательной деятельностью». В то же время Линде заявила, что Швеция заинтересована в сохранении дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге.