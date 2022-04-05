Евросоюз откажется от российского угля и закроет границы для перевозчиков

В рамках нового пакета санкций ЕС против России, который вводят в связи с ситуацией в украинском городе Буча, Еврокомиссия предложит полностью отказаться от импорта российского угля, остановить поставки новой техники и закрыть морские и сухопутные границы для российских перевозчиков. Об этом со ссылкой на информацию от дипломатов пишет The Wall Street Journal.

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Такие меры должны быть одобрены всеми 27 членами Евросоюза. Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что ввести санкции против российского газа не получится из-за Венгрии, которая слишком сильно зависит от поставок. Тем не менее он предположил, что санкции согласуют уже во вторник, 5 апреля, чтобы они вступили в силу максимально быстро.