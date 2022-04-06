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59 минут назад

Байден остался в одиночестве из-за Обамы, посетившего Белый дом

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Бывший президент США Барак Обама оказался популярнее нынешнего лидера Америки Джо Байдена. Бывшего президента окружили люди, что-то живо с ним обсуждая, в то время как Байден в одиночестве разводил руками.

Байден остался в одиночестве из-за Обамы, посетившего Белый дом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Подписав новую инициативу, Байден хотел сойти со сцены, чтобы пообщаться с присутствующими. Но на краю сцены его никто не ждал, и действующий американский лидер, занимавший при Обаме пост вице-президента, с удивлением развел руками», – пишут СМИ.

После этого Байден увидел сзади Обаму в окружении представителей политического истеблишмента. Американский лидер отвернулся от них и даже махнул рукой.

Отмечается, что Обама участвовал в мероприятии по снижению расходов американцев на медицину, как автор закона о реформе здравоохранения – Obamacare, сообщают РИА «Новости».

Напомним, в The Times вышла статья о президенте США Джо Байдене. В ней говорится о возможности главы Америки баллотироваться на второй срок. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / globallookpress.com

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