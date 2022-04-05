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21 минуту назад

Киев призвал к полному запрету российских телеканалов в Европе

Алиса Селезнёва

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил об обсуждении в Брюсселе запрета на российскую культуру, в том числе на прекращение спутниковых трансляций телеканалов России. Об этом пишет РИА Новости.

Киев призвал к полному запрету российских телеканалов в Европе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Украинский политик заметил, что необходимо преодолеть «вот этот сантимент, что культура аполитична», а для этого нужны конкретные шаги.

«Санкции на российские каналы, которые ведут вещание по спутнику и кабельному до сих пор по Европе. И еще несколько вещей, в том числе выделение срочной помощи для нашего культурного наследия и медийных организаций», - подчеркнул Александр Ткаченко.

По словам министра культуры Украины, он надеется, что по итогам консультаций в Брюсселе будут приняты конкретные решения.

Ранее вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.

После начала российской спецоперации на Украине Кардиффский филармонический оркестр решил убрать из программы увертюру композитора Петра Чайковского «1812 год», назвав ее исполнение «недопустимым в такое время». Из концерта Камерного оркестра «Амадеус» Польского радио, прошедшего 13 марта, убрали произведение Чайковского «Серенада для струнного оркестра op. 48». А администрация Миланского университета Бикокка поручила приостановить лекции по творчеству русского писателя Федора Достоевского, но позже отозвала свой запрет.

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