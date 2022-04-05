Киев призвал к полному запрету российских телеканалов в Европе

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил об обсуждении в Брюсселе запрета на российскую культуру, в том числе на прекращение спутниковых трансляций телеканалов России. Об этом пишет РИА Новости.

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Украинский политик заметил, что необходимо преодолеть «вот этот сантимент, что культура аполитична», а для этого нужны конкретные шаги.

«Санкции на российские каналы, которые ведут вещание по спутнику и кабельному до сих пор по Европе. И еще несколько вещей, в том числе выделение срочной помощи для нашего культурного наследия и медийных организаций», - подчеркнул Александр Ткаченко.

По словам министра культуры Украины, он надеется, что по итогам консультаций в Брюсселе будут приняты конкретные решения.

Ранее вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский заявил, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства.