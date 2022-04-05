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23 минуты назад

Швеция решила выслать трех российских дипломатов

Мария Иванова

Швеция вышлет трех российских дипломатов, сообщает Dagens Nyheter. Глава МИД страны Анн Линде заявила, что их обвиняют в ведении незаконной разведывательной деятельности.

Швеция решила выслать трех российских дипломатов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Совершенно очевидно, что они не соблюдают Венскую конвенцию и ведут незаконную деятельность в Швеции. Но мы должны взвесить заинтересованность Швеции в сохранении дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге», - так Линде ответила на вопрос о том, почему страна высылает лишь троих.

Также министр сообщила, что в МИД вызван посол России.

Линде рассказала, что Швеция также призывает к прекращению импорта российских энергоресурсов. Пятый пакет санкций ЕС, по ее словам, может остановить поставки российского угля и нефти.

Ранее Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция и Италия - 30.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что речь идет о сотрудниках посольств, которые «каждый день работали против свободы и сплоченности немецкого общества».

Франция объяснила высылку дипломатов деятельностью, которая «противоречит интересам безопасности» страны.

До этого Литва и Латвия решили понизить статус дипломатических представительств, высылать послов России и отозвать своих послов из РФ.

В мире,Анналена Бербок,ЕС,
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