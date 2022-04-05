Швеция решила выслать трех российских дипломатов

Швеция вышлет трех российских дипломатов, сообщает Dagens Nyheter. Глава МИД страны Анн Линде заявила, что их обвиняют в ведении незаконной разведывательной деятельности.
«Совершенно очевидно, что они не соблюдают Венскую конвенцию и ведут незаконную деятельность в Швеции. Но мы должны взвесить заинтересованность Швеции в сохранении дипломатов в Москве и Санкт-Петербурге», - так Линде ответила на вопрос о том, почему страна высылает лишь троих.
Также министр сообщила, что в МИД вызван посол России.
Линде рассказала, что Швеция также призывает к прекращению импорта российских энергоресурсов. Пятый пакет санкций ЕС, по ее словам, может остановить поставки российского угля и нефти.
Ранее Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов, Франция и Италия - 30.
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что речь идет о сотрудниках посольств, которые «каждый день работали против свободы и сплоченности немецкого общества».
Франция объяснила высылку дипломатов деятельностью, которая «противоречит интересам безопасности» страны.
До этого Литва и Латвия решили понизить статус дипломатических представительств, высылать послов России и отозвать своих послов из РФ.