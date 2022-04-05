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34 минуты назад

Власти Эстонии приняли решение не высылать посла России

ТАССиещё 1

Власти Эстонии приняли решение не присоединяться к мерам Литвы и Латвии по понижению статуса дипломатических представительств и не высылать посла РФ из страны. Об этом во вторник заявил вице-канцлер МИД Мярт Вольмер.

Власти Эстонии приняли решение не высылать посла России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы приняли решение, что наш посол остается в Москве и российский посол остается здесь. Конечно, у нас есть разные возможности, и все возможно в будущем, но пока мы так решили", - заявил Вольмер в эфире национальной телерадиовещательной компании ERR.

В понедельник Министерство иностранных дел Эстонии вызывало посла РФ Владимира Липаева, но никаких требований ему предъявлено не было.

Правительство Литвы ранее приняло решение о понижении статуса российско-литовского дипломатического представительства: кабмин предписал послу РФ покинуть Вильнюс и отозвал литовского посла из Москвы. Будет закрыто генеральное консульство РФ в Клайпеде. Власти Латвии также приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Россией. Глава дипломатического ведомства Эдгарс Ринкевичс заявил, что о конкретных мерах Рига сообщит после завершения внутренних процедур.

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