Власти Эстонии приняли решение не высылать посла России

Власти Эстонии приняли решение не присоединяться к мерам Литвы и Латвии по понижению статуса дипломатических представительств и не высылать посла РФ из страны. Об этом во вторник заявил вице-канцлер МИД Мярт Вольмер.
"Мы приняли решение, что наш посол остается в Москве и российский посол остается здесь. Конечно, у нас есть разные возможности, и все возможно в будущем, но пока мы так решили", - заявил Вольмер в эфире национальной телерадиовещательной компании ERR.
В понедельник Министерство иностранных дел Эстонии вызывало посла РФ Владимира Липаева, но никаких требований ему предъявлено не было.
Правительство Литвы ранее приняло решение о понижении статуса российско-литовского дипломатического представительства: кабмин предписал послу РФ покинуть Вильнюс и отозвал литовского посла из Москвы. Будет закрыто генеральное консульство РФ в Клайпеде. Власти Латвии также приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Россией. Глава дипломатического ведомства Эдгарс Ринкевичс заявил, что о конкретных мерах Рига сообщит после завершения внутренних процедур.