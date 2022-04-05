Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может и не состояться, пишет РБК.

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопрос, добивается ли он еще встречи с президентом России.

«Может так получиться, что и не будет встречи. Может и не быть ее», - констатировал глава Украины.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.