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25 минут назад

Зеленский высказался о встрече с Путиным

Алиса Селезнёва

Президент Украины Владимир Зеленский допустил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может и не состояться, пишет РБК.

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопрос, добивается ли он еще встречи с президентом России.

«Может так получиться, что и не будет встречи. Может и не быть ее», - констатировал глава Украины.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

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Российская и украинская делегации провели уже несколько раундов переговоров. В свою очередь Владимир Зеленский в начале марта предложил президенту России встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию, назвав себя при этом «соседом», а также «нормальным мужиком». Однако в Кремле отметили, что не видят пока необходимости во встрече двух лидеров, так как «нет договоренностей, которые они могут отфиксировать».

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