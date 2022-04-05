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44 минуты назад

МИД Франции передал послу РФ список сотрудников, объявленных персонами нон грата

ТАССиещё 2

Посол РФ в Париже Алексей Мешков выразил МИД Франции протест против объявления российских дипломатов персонами нон грата, назвав это недружественной акцией. Об этом ТАСС сообщили во вторник в посольстве России.

МИД Франции передал послу РФ список сотрудников, объявленных персонами нон грата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"5 апреля посол России был вызван в МИД Франции, где ему был передан список сотрудников российских загранучреждений, объявленных персонами нон грата под надуманным предлогом, - заявили в дипмиссии. - Со своей стороны, посол выразил решительный протест против недружественной акции французских властей, подчеркнул, что это наносит прямой ущерб и без того непростым на настоящий момент российско-французским отно

В мире,Алексей Мешков,
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