МИД Франции передал послу РФ список сотрудников, объявленных персонами нон грата

"5 апреля посол России был вызван в МИД Франции, где ему был передан список сотрудников российских загранучреждений, объявленных персонами нон грата под надуманным предлогом, - заявили в дипмиссии. - Со своей стороны, посол выразил решительный протест против недружественной акции французских властей, подчеркнул, что это наносит прямой ущерб и без того непростым на настоящий момент российско-французским отно