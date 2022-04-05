СМИ: власти Израиля арестовали губернатора Иерусалима

Израильские силовики арестовали палестинского губернатора Иерусалима Аднана Гейта во время рейда на его дом. Об этом во вторник сообщило палестинское информационное агентство WAFA со ссылкой на местные источники.

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По их данным, израильские силовики совершили рейд на дом Аднана Гейта, расположенный в районе Сильван в Восточном Иерусалиме. Как передает агентство, имуществу губернатора был нанесен значительный ущерб.

"Они [израильские силовики] внезапно ворвались в наш дом рано утром и арестовали Аднана без каких-либо оснований", - заявили члены семьи губернатора.

Причины ареста пока неизвестны.

Отмечается, что с момента вступления в должность в 2018 году палестинский губернатор был арестован или задержан на несколько дней более 17 раз. Так, 20 марта текущего года Аднана Гейта выпустили под залог в размере $3300 после очередного задержания.