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1 час назад

Музей в Амстердаме объяснил удаление из названия слова «Эрмитаж»

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Музей «Эрмитаж в Амстердаме» изменил название на «Голландское наследие Амстердама» в связи с запуском серии экспозиций, посвященных шедеврам голландской живописи, сообщила представитель пресс-службы музея Мадлен ван Флит.

Музей в Амстердаме объяснил удаление из названия слова «Эрмитаж»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы запустили серию выставок из пяти частей под названием «Голландское наследие Амстердама» (Dutch Heritage Amsterdam), каждая из которых посвящена одному шедевру из ведущих голландских коллекций. Так что все выставки проводятся в сотрудничестве с нашими коллегами – музеями страны. Отсюда и название», – передает РИА «Новости» слова ван Флит.

По ее словам, музей не будет использовать название «Эрмитаж» для этих выставок, потому что классическая «формула Эрмитажа» – создание выставок на основе заимствования работ из Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге – здесь неприменима.

«После лета мы надеемся объявить новую программу выставок. Сейчас мы размышляем над долгосрочным будущим музея», – добавила представитель пресс-службы.

3 марта музей «Эрмитаж в Амстердаме» принял решение прекратить взаимодействие с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге из-за российской спецоперации на Украине.

Ранее Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на украинских. По словам представителя учреждения, цитируемого The Guardian, «название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему».

В марте на встрече с деятелями культуры президент России Владимир Путин заявил, что на Западе процветает так называемая «культура отмены», остракизм и замалчивание фактов, которые не укладываются в их шаблоны. Сейчас в западных странах запрещают русских писателей и дискредитируют всех, чья позиция выходит за рамки общепринятых норм.

В мире,Эдгар Дега,Владимир Путин,Эрмитаж,
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