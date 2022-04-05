Музей в Амстердаме объяснил удаление из названия слова «Эрмитаж»

Музей «Эрмитаж в Амстердаме» изменил название на «Голландское наследие Амстердама» в связи с запуском серии экспозиций, посвященных шедеврам голландской живописи, сообщила представитель пресс-службы музея Мадлен ван Флит.

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«Мы запустили серию выставок из пяти частей под названием «Голландское наследие Амстердама» (Dutch Heritage Amsterdam), каждая из которых посвящена одному шедевру из ведущих голландских коллекций. Так что все выставки проводятся в сотрудничестве с нашими коллегами – музеями страны. Отсюда и название», – передает РИА «Новости» слова ван Флит.

По ее словам, музей не будет использовать название «Эрмитаж» для этих выставок, потому что классическая «формула Эрмитажа» – создание выставок на основе заимствования работ из Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге – здесь неприменима.

«После лета мы надеемся объявить новую программу выставок. Сейчас мы размышляем над долгосрочным будущим музея», – добавила представитель пресс-службы.

3 марта музей «Эрмитаж в Амстердаме» принял решение прекратить взаимодействие с Государственным Эрмитажем в Санкт-Петербурге из-за российской спецоперации на Украине.

Ранее Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» на украинских. По словам представителя учреждения, цитируемого The Guardian, «название этой картины было предметом постоянного обсуждения в течение многих лет и освещалось в научной литературе, однако в течение последнего месяца ему уделялось повышенное внимание из-за текущей ситуации, поэтому мы сочли, что это подходящий момент для обновления названия картины, чтобы лучше отразить ее тему».