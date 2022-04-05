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1 час назад

Италия вышлет 30 российских дипломатов

Елена Прошина

Министерство иностранных дел Италии вызвало посла России Сергея Разова, которому объявили о высылке из страны 30 российских дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информагентство Nova.

Италия вышлет 30 российских дипломатов
Фото: ReutersReuters

«Сегодня утром по моему поручению был вызван посол России Сергей Разов. Его уведомили о решении правительства Италии выслать 30 российских дипломатов», — сказал глава МИД Луиджи Ди Майо.

По словам министра, о высылке российских дипломатов Разова уведомил генеральный секретарь ведомства Этторе Секуи, объявив их персонами нон грата. Ди Майо уточнил, что решение о высылке дипломатов связано с вопросами «национальной безопасности».

Ранее французские власти заявили о высылке российских дипломатов из страны. Также о высылке представителей российских посольств сообщили в Дании, Чехии, Латвии, Литве и Германии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст соответствующий ответ Италии на высылку дипломатов.

В мире,Мария Захарова,МИД России,
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