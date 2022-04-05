Зеленский признал необходимость продолжения переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым продолжать переговоры с Россией, однако украинскую позицию на них нужно усилить. Об этом пишет ТАСС.

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По мнению украинского лидера, сегодня проще всего отказаться от переговоров, но это не выход из ситуации.

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«Самое сложное - это говорить. И при всей этой позиции найти возможности для того, чтобы встречаться, и при этой встрече найти выход из этой ситуации, и при этом выходе не утратить свою территорию, я считаю, что нужно ставить себе такую планку в отношении этих переговоров», - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что «у него нет другого выхода», кроме как «брать себя в руки» и «находить возможности» для таких шагов, как переговорный процесс. При этом он заметил, что нужно усиливать позиции Украины за счет мощного вооружения и объединения общества.

«Нужно выбирать шаги. Не то чтобы у меня нет выхода, для меня это не является проблемой, я абсолютно спокойно принимаю решения. Тебе хочется или не хочется - так вопрос стоять не будет. Будет точно стоять вопрос переговоров - вопрос только насколько крепким будешь за столом переговоров, а это зависит от этих важных пунктов», - заметил он.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

29 марта в Стамбуле прошел очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций. Российская сторона оценила его итоги как «позитивное движение вперед». Отмечалось, что на встрече украинская сторона впервые изложила в письменном виде свое видение договоренностей, которых необходимо достичь.