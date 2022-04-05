Шесть позорных ляпов Байдена и Харрис об Украине

Обозреватель британского журнала The Spectator раскритиковал президента США Джо Байдена и американского вице-президента Камалу Харрис. Автор, пишущий под псевдонимом Steerpike, обвинил "пробивной дуэт" Байдена и Харрис в некомпетентности, приведя в пример шесть ляпов, которые они допустили, говоря о ситуации на Украине. Перевод материала опубликован на сайте "ИноСМИ".

Фото: РИА Новости РИА Новости

Первый ляп. Байден о химическом оружии

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Байден заявил на пресс-конференции 24 марта, что если Россия будет использовать на Украине химическое оружие, это повлечет за собой "симметричный ответ".

"То есть предполагается, что Америка применит против путинских солдат химическое оружие", — отметил Steerpike.

Позже советнику президента США по национальной безопасности Джейку Салливану пришлось забрать эти слова назад, напоминает автор материала. Салливан пояснил, что США отреагируют "соответствующим образом", и что Россия "жестоко поплатится". Но при этом советник подчеркнул, что применять химическое оружие Вашингтон не будет ни при каких обстоятельствах.

Как напоминает "Рамблер", перед тем, как Байден сделал свое заявление, посольство России в США обвинило американские власти в том, что они преднамеренно затягивают процесс уничтожения химического оружия. В МИД РФ подчеркнули, что Россия полностью уничтожила весь свой арсенал химоружия в 2017 году под международным контролем.

Второй ляп. Байден о десантировании на Украину

Свое следующее странное заявление Байден сделал буквально не следующий день — 25 марта, во время встречи с военнослужащими 82-й воздушно-десантной дивизии США, переброшенной в Польшу. Американский лидер сказал, что украинскому народу "храбрости не занимать", в чем десантники скоро убедятся сами.

"И вы сами увидите, когда там окажетесь. Некоторые из вас уже видели. Вы увидите, как женщины и молодежь встают перед танками со словами: "С места не сдвинусь. Буду стоять насмерть", — продолжил он.

Ранее подчиненные Байдена неоднократно заявляли, что ввод войск США на Украину исключается.

На этот раз американским чиновникам снова пришлось искать выход из щекотливой ситуации.

"Президент ясно дал понять, что мы не направляем американские войска на Украину, и наша позиция никак не изменилась", — позже пояснил представитель Белого дома.

Третий ляп. Байден о смене власти в Росси

Днем позже, 26 марта Байден, находясь в Варшаве, высказался о президенте России Владимире Путине. Американский лидер заявил, что Путин "не может оставаться у власти", и назвал своего российского коллегу "мясником". Это опять-таки пошло вразрез с предыдущими заявлениями Белого дома о том, что Вашингтон не собирается менять власть в Москве, отмечает Steerpike.

Позже слова Байдена в очередной раз пришлось интерпретировать его подчиненным.

"Президент имел в виду, что Путину нельзя позволять господствовать ни над соседями, ни надо всем регионом. Ни власть Путина в России, ни смену режима он не обсуждал", — сказал представитель Белого дома.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал заявление Байдена.

"Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость", — сказал Песков.

Его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что "каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений".

Первый ляп от Харрис. Объяснение на пальцах

Позже, 1 марта Харрис допустила инфантильное высказывание во время своего выступления по телевидению. На вопрос журналиста о том, как объяснить людям, что происходит на Украине, и как на это может повлиять американский народ, вице-президент США ответила:

"Украина – это европейская страна. Ее соседка – Россия. Россия большая. И сильная. Она решила вторгнуться в маленькую страну под названием Украина".

После такого объяснения политик подверглась насмешкам.

"Она объясняет так, словно публика ни разу не слышала о России", — отметил один из критиков.

Второй ляп от Харрис. Нелепый смех и путаный ответ

После этого, 10 марта Харрис странно повела себя на пресс-конференции в Польше, которую она давала совместно с президентом этой страны Анджеем Дудой по итогам своей встречи с ним. Когда журналистка спросила Дуду, обсуждался ли с США вопрос о приеме большого числа украинских беженцев, Харрис ответила: "Друг познается в беде", а после этого почему-то засмеялась.

Затем вице-президент США дала путаный и бессвязный ответ о целях своего визита в Польшу.

"Я здесь. Стою на северном, то есть на восточном фланге и объясняю, что у нас и наших союзников по НАТО здесь сосредоточено и что поставлено на карту. В настоящий момент на карту поставлены некоторые руководящие принципы альянса НАТО", — сказала она.

Третий ляп от Харрис. Украина теперь в НАТО?

Харрис также неоднократно говорила, что, поддерживая Украину, США выступают в защиту Альянса, напоминает в своем материале Steerpike.

"Хотя, э-э-э, ни в каком НАТО Украина не состоит", — пишет обозреватель.

Он подчеркивает, что вице-президент США даже не удалила свой твит с таким содержанием и сделала аналогичное заявление в Палате представителей.