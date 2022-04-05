Зеленский пригрозил российским журналистам

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении пригрозил телеведущей Ольге Скабеевой и другим российским журналистам, комментируя ситуацию в Буче, пишет «Говорит Москва».
«Всем Скабеевым и вечерним …, фронтовым лгунам и их руководителям стоит запомнить: ваш финал будет за решеткой. В лучшем случае», — сказал украинский президент.
В свою очередь, Ольга Скабеева иронично ответила Зеленскому в своем Telegram-канале.
«Либерал всея Украины и сертифицированный демократ призывает к внесудебным расправам», - написала телеведущая.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов отметил, что угрожая расправой российским журналистам, Зеленский фактически скатился до уровня террориста. По его мнению, угрозы украинского президента характеризуют уровень вменяемости нынешнего киевского руководства. Аксенов уверен, что одна из причин истерик Зеленского — это страх перед неминуемым возмездием.