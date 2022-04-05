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57 минут назад

«Всем Скабеевым»: Зеленский пригрозил российским журналистам

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении пригрозил телеведущей Ольге Скабеевой и другим российским журналистам, комментируя ситуацию в Буче, пишет «Говорит Москва».

Зеленский пригрозил российским журналистам
Фото: ReutersReuters

«Всем Скабеевым и вечерним …, фронтовым лгунам и их руководителям стоит запомнить: ваш финал будет за решеткой. В лучшем случае», — сказал украинский президент.

В свою очередь, Ольга Скабеева иронично ответила Зеленскому в своем Telegram-канале.

«Либерал всея Украины и сертифицированный демократ призывает к внесудебным расправам», - написала телеведущая.

Зеленский прокомментировал события в Буче

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов отметил, что угрожая расправой российским журналистам, Зеленский фактически скатился до уровня террориста. По его мнению, угрозы украинского президента характеризуют уровень вменяемости нынешнего киевского руководства. Аксенов уверен, что одна из причин истерик Зеленского — это страх перед неминуемым возмездием.

В мире,Ольга Скабеева,Владимир Зеленский,Сергей Аксенов,
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