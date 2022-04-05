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1 час назад

Американцы высмеяли заявление Байдена о «путинском повышении цен»

РИА "ФедералПресс"

Один из пользователей обратил внимание, что инфляция в США росла и распространялась на дополнительные секторы экономики еще до начала спецоперации ВС РФ на Украине. Повышение цен позволило крупным компаниям из основных категорий индекса потребительских цен (CPI) извлечь прибыль в размере 151 млрд долларов.

Американцы высмеяли заявление Байдена о «путинском повышении цен»
Фото:  REUTERS REUTERS

«Итак, унас есть компании, которые заставляют нас поверить, что они подняли цены только для того, чтобы компенсировать внешние затраты. Но десятки миллиардов дополнительной прибыли говорят об обратном»,– пишет пользователь justConnive.

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По мнению пользователя, американские корпорации не заботятся о сохранении стабильности цен и используют инфляцию в качестве предлога для извлечения прибыли. Он также обратил внимание на заявление президента США Джо Байдена, который призвал «перестать связывать инфляцию с властью корпораций». «Да, давайте прекратим. Вместо этого давайте свалим вину на Путина. Назовем это «путинским повышением цен», – иронизирует justConnive.

Пользователи Reddit разделили мнение автора треда и выразили ему поддержку. «Будь проще. Просто предположи, что это все Путин. Это делает более искренней «двухминутку ненависти»,– отметил Teletimeflexrelic.

«Почему мы позволяем неприлично богатым указывать беднякам, сколько у них должно быть денег, или как им жить, я не знаю.Почему мы не обратились к насильственной революции, я действительно не знаю.Может быть, мы просто еще не перестали спать во время ходьбы», – сетует BugsyMcNug.

После введения антироссийских санкций в США произошел резкий скачок цен на бензин и продукты питания, что вызвало недовольство общества. Впоследствии Джо Байден обвинил в рекордной инфляции президента России Владимира Путина.

«В инфляции во многом виноват Владимир Путин. Не демократы создали эту проблему. Это сделал Путин, и мы работаем над тем, чтобы это исправить»,– указывал американский лидер.

В середине марта американский Минтруд сообщил, что по итогам февраля индекс потребительских цен в США за последние 12 месяцев достиг 7,9 %, что стало наивысшим показателем с января 1982 года. При наличии собственных проблем США продолжает активно вмешиваться в ситуацию на Украине.

«ФедералПресс» писал о том, что Вашингтон «накачивает» Украину оружием, что ведет к новым жертвам. Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников

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