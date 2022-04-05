В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
20 минут назад

Латвия назвала условие закрытия границ с РФ

Елена Прошина

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что решение о полном закрытии границы с Россией будет максимально эффективным, если его примут все страны Балтии. Об этом он сообщил газете Diena.

По его словам, если такое решение примет лишь одна страна – оно будет неэффективно, указывает News.ru.

«Не вижу возможности, чтобы какая-то из стран Балтии могла бы поступить так в одиночку. Для всех вместе это определенно вопрос для рассмотрения», — объяснил Пабрикс.

Италия высылает 30 российских дипломатов

Напомним, с апреля Латвия, а также Литва и Эстония не получают газ из России. По словам главы правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса, страны Балтии резко сократили поставки российского газа после требования рассчитываться за него в рублях. Он также заметил, что стране нужно как можно быстрее начинать строительство второго СПГ-терминала.

В мире,Видео,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители