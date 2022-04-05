Латвия назвала условие закрытия границ с РФ

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что решение о полном закрытии границы с Россией будет максимально эффективным, если его примут все страны Балтии. Об этом он сообщил газете Diena.

По его словам, если такое решение примет лишь одна страна – оно будет неэффективно, указывает News.ru.

«Не вижу возможности, чтобы какая-то из стран Балтии могла бы поступить так в одиночку. Для всех вместе это определенно вопрос для рассмотрения», — объяснил Пабрикс.