Латвия назвала условие закрытия границ с РФ

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что решение о полном закрытии границы с Россией будет максимально эффективным, если его примут все страны Балтии. Об этом он сообщил газете Diena.
По его словам, если такое решение примет лишь одна страна – оно будет неэффективно, указывает News.ru.
«Не вижу возможности, чтобы какая-то из стран Балтии могла бы поступить так в одиночку. Для всех вместе это определенно вопрос для рассмотрения», — объяснил Пабрикс.
Напомним, с апреля Латвия, а также Литва и Эстония не получают газ из России. По словам главы правления оператора системы природного газа АО Conexus Baltic Grid (Conexus) Улдиса Барисса, страны Балтии резко сократили поставки российского газа после требования рассчитываться за него в рублях. Он также заметил, что стране нужно как можно быстрее начинать строительство второго СПГ-терминала.