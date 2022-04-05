Зеленский заявил, что считает необходимым продолжать переговоры с Россией

"Просто на сегодня сказать: "Давайте ни про что не будем больше говорить" - позиция самая простая, она самая простая, сказать: "Я с тобой не буду говорить" <...>. Самое сложное - это говорить, - заявил он журналистам. - И при всей этой позиции (украинской стороны - прим. ТАСС) найти возможности для того, чтобы встречаться, и при этой встрече найти выход из этой ситуации, и при этом выходе не утратить свою территорию, я считаю, что нужно ставить себе такую планку в отношении этих переговоров".