Министерство иностранных дел Дании объявило о высылке 15 российских дипломатов. Об этом пишет ТАСС.

Сегодня министр иностранных дел страны Еппе Куфуд после внеочередного заседания Совета по внешней политике заявил, что российские дипломаты «должны покинуть Данию в течение следующих 14 дней».

Министр отметил, что все высылаемые из страны сотрудники российского внешнеполитического ведомства подозреваются в разведывательной деятельности.

«Это исторический шаг, который мы делаем здесь с датской стороны. Но мы также делаем это вместе с большим количеством европейских стран, потому что мы хотим защитить нашу безопасность», - подчеркнул Куфуд.

Западные страны начали активно высылать российских дипломатов на фоне военной операции России на Украине. Среди стран, объявивших российских дипломатов персонами нон грата, оказались Словакия, Болгария, Латвия, Литва, Эстония, а также Польша и Чехия.

4 апреля глава МИД Германии Анналена Бербок объявила о высылке 40 сотрудников российского посольства. По ее словам, они «каждый день работали здесь, в Германии, против нашей свободы, против сплоченности нашего общества», а также представляли угрозу для тех, «кто ищет защиты» в Германии.