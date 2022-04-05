Обойтись без России? Мир рискует глобальным оскудением почв

Меньше посевов, ниже урожаи, нехватка еды. В октябре 2020-го Нобелевский комитет призывал бороться с этой угрозой — вручив премию мира Продовольственной программе ООН.

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В 2022 году прежний идеал отодвинут в сторону: введенные со 2 марта санкции ЕС против белорусского углекислого калия спровоцировали резкий рост его стоимости, а российские удобрения, среди которых фосфорные, доминирующие на рынке, все труднее транспортировать из-за бойкота крупных контейнерных перевозчиков. То, как развиваются события, чувствительно для всей планеты: в Южной Америке сокращают запашку и вводят продовольственное ЧП, в Африке опасаются голода, а в США, осознав опасность борьбы против части российского экспорта, влияющей на сельское хозяйство... пересматривают санкции, чтобы избежать сползания планеты к худшему.

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Если поле не родит, город не ест

Революция цен на рынке удобрений ставит фермеров перед трудным выбором. На одной чаше весов — опасность снижения производительности труда. Если сэкономить на углекислом калии и фосфорных удобрениях, засеяв поля без них, урожаи заметно сократятся. На другой — угроза убытков, которых не избежать, если покупать подорожавшие удобрения, не считаясь с их стоимостью. Существует и третий путь: целенаправленно сократить площадь посевов. Но эта дорога ведет к массовому недоеданию, притом в беднейших странах, наиболее зависимых от сельскохозяйственных поставок из-за рубежа.

Поднявшиеся в 2021 году цены на нефть и газ — фактор риска на рынке удобрений. Под воздействием от подорожания топлива и, следовательно, транспортировки стоимость удобрений стала расти еще до того, как США и ЕС, введя санкции, ускорили этот процесс. Как результат сложения всех факторов — обескураживающее увеличение стоимости важнейшего сельхозресурса, затмевающее динамику даже нефтяного рынка: цена поташа (углекислого калия) возросла в три раза, азотных удобрений — в четыре. В обоих случаях давление на Россию критически ухудшает ситуацию, поскольку наша страна не только входит в первую пятерку производителей этих удобрений, но еще и предлагает все пять их основных типов. Другими словами, этот рынок без отечественной продукции представить себе невозможно.

Прекращение (или сокращение) поставок из России открывает дорогу в неизвестность, побуждая агроэкспортеров к экстравагантным решениям: в Перу объявили о введении продовольственного ЧП и сократили запашку, в Бразилии допустили отъем земли у индейцев, чтобы на ней научиться производить удобрения собственными силами, а в Европе развернулись протесты фермеров, вынужденных под давлением переориентироваться на поставки из Канады, принципиально более затратные и рискованные, притом что к необходимости производить качественно больше североамериканская индустрия еще не подготовлена.

Голос глубинки

В Западной Европе Испания стала первым очагом неизбежных крестьянских протестов. Волнения стартовали еще в январе, но после ужесточения санкций перешли в новое качество. 20 марта 150 тыс. фермеров прошли по центру Мадрида, требуя государственных субсидий для своих хозяйств, жалуясь одновременно на топливные цены и подорожание удобрений. Власти продемонстрировали готовность идти на уступки, сочетая ее со стремлением изолировать протестующих, которых обвинили в сочувствии ультраправым. Партия испанских националистов VOX и правда поддержала фермеров, что создает задел для политизации протестов — не только против падения доходов, но и миграционной политики, а еще ограничений, накладываемых на крестьянские хозяйства под давлением "зеленых".

В Греции в марте 2022-го недовольство аграриев тоже выплеснулось на улицы столицы. Фермеры протестовали против взрывного роста цен как на топливо, так и на удобрения. 4 млрд евро, уже потраченные на субсидии, не изменили положение к лучшему. Требования крестьян напоминают ультиматум: либо массированная государственная поддержка, либо повышение цен на сельскохозяйственные товары с той же скоростью, с какой они растут на удобрения.

Акции протеста наибольшего масштаба можно ожидать в стране, где они уже стали основным политическим событием последних лет, — в Индии. Местные власти, отказавшиеся присоединиться к санкционной кампании против России, ищут собственный выход из положения и, возможно, нашли его: создание системы расчетов рубль-рупия в обход доллара и евро.

Крестьянская доля

Протесты на фоне антироссийских санкций выглядят тем более ожидаемыми, что в полосу постоянных волнений фермеров мир успел войти еще накануне пандемии. В октябре — декабре 2019 года в Нидерландах случились рекордные для этой страны манифестации: это крестьяне из разных уголков королевства съезжались на тракторах, заполнив тысячи километров дорог нескончаемыми пробками. Возмущение аграриев имело прямое отношение к ограничениям, принятым под давлением "зеленых". Власти единовременно прекратили субсидирование части ферм и отозвали лицензии для нескольких тысяч хозяйств, заподозренных в использовании устаревших методов животноводства. Лейтмотив обвинений: разведение коров и быков в силу физиологии этих животных ведет к повышению выбросов метана в атмосферу, а значит, должно быть поставлено под контроль.

Одновременно с нидерландцами, застигнутые давлением, на улицы вышли немецкие, французские, польские фермеры. Постепенное изменение экологических стандартов напрямую затронуло их всех. В 2019 году Германия обязала своих крестьян качественно сократить использование инсектицидов — веществ, уничтожающих насекомых, — ради борьбы за сохранение окружающей среды. Как и в наши дни в случае с удобрениями, эта мера ведет к подорожанию сельхозтоваров, рискуя сделать их неконкурентоспособными в соревновании с продукцией из стран с более мягким законодательством. Протесты немецких фермеров развернулись на фоне их заочной дуэли с "зелеными"... и тревожной статистики. Социологи фиксируют психологическое истощение у европейских аграриев, ощущающих себя вытесненными на периферию общества наедине с опасностью перманентного экономического кризиса. Пессимистические ожидания отражаются в пугающей статистике особенно во Франции: доля самоубийств среди фермеров Пятой республики на 50% выше, чем в среднем по стране.

Мир на пороге перемен

У мер, на которые идут страны Запада перед лицом аграрного кризиса, есть нечто общее: необходимость поступаться чем-то из прежних принципов. В марте 2022-го президент Франции Эмманюэль Макрон призвал к сельскохозяйственному самообеспечению своей страны, и те же обещания раздаются на уровне ЕС. Это означает: глобалистская эпоха, по представлениям которой закупка и доставка товаров из любой точки земного шара разумеется сама собою, уходит в прошлое. Приходящий на смену подход предусматривает ограничения и для "зеленых", ведь если учитывать их требования полностью, добиться аграрного самообеспечения невозможно. В ЕС уже объявили о готовности приостановить некоторые из экологических ограничений, например, требование выделить 10% сельскохозяйственных площадей под нужды биоразнообразия. И это может быть только началом.