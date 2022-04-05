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1 час назад

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее ядерным ударом

Елена Прошина

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян готов применить ядерное оружие в случае, если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Если Южная Корея пойдет на военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно будут должны выполнить свой долг», - заявила Ким Ё Чжон.

При этом она назвала «очень большой ошибкой» слова министра обороны Южной Кореи Со Ука о превентивном ударе против КНДР. Ранее за эти слова Ким Ё Чжон назвала министра «мусором» и предупредила о трагических последствиях таких заявлений для Сеула.

Напомним, 1 апреля Со Ука заявил, что вооруженные силы Южной Кореи располагают большим количеством и различными типами ракет, которые могут «точно и быстро поражать любые цели» в Северной Корее. Кроме того, министр пообещал продолжить разработку многоуровневой системы противоракетной обороны, «которой нет у Севера».

В мире,Видео,Чен Ким,
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