Устроившую дебош в туалете королевскую кобру сняли на видео

В Индии королевская кобра проникла в жилой дом и устроила там дебош в туалете. Об этом сообщает Telegram-канал «Лента дна», в чьем распоряжении оказалось видео с места событий.
Змею случайно обнаружил мужчина, открывший дверь уборной. На кадрах видно, что нацепившая на себя рулон с туалетной бумагой рептилия медленно передвигается в сторону человека.
«Когда незваная гостья пыталась выбраться из дома, хозяин дома от страха захлопнул перед змеёй дверь туалета. В этот момент видео обрывается», – говорится в публикации канала.