Посол РФ в Париже вызван в МИД Франции

МИД Франции вызвал российского посла Алексея Мешкова после объявления о высылке дипломатов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал BFM.
«Посол России в Париже сегодня вызван на Набережную Орсе», — указано в сообщении издания.
Уточняется, что Мешков вызван, чтобы получить уведомление о высылке российских дипломатов, деятельность которых «противоречит интересам безопасности» Франции.
Напомним, ранее Франция объявила о намерении выслать со своей территории 35 российских дипломатов. Как отмечено в коммюнике французского МИД, «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».
В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва достойно ответит на действия Парижа. Она также указала на демонстративную позицию Запада в отношении России. По ее словам, западные страны обвиняют Москву в создании кризиса и пытаются с помощью высылки дипломатов «наказать ее политически».