В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
39 минут назад

Посол РФ в Париже вызван в МИД Франции

Елена Прошина

МИД Франции вызвал российского посла Алексея Мешкова после объявления о высылке дипломатов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал BFM.

Посол РФ в Париже вызван в МИД Франции
Фото: ReutersReuters

«Посол России в Париже сегодня вызван на Набережную Орсе», — указано в сообщении издания.

Уточняется, что Мешков вызван, чтобы получить уведомление о высылке российских дипломатов, деятельность которых «противоречит интересам безопасности» Франции.

Напомним, ранее Франция объявила о намерении выслать со своей территории 35 российских дипломатов. Как отмечено в коммюнике французского МИД, «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».

В свою очередь официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва достойно ответит на действия Парижа. Она также указала на демонстративную позицию Запада в отношении России. По ее словам, западные страны обвиняют Москву в создании кризиса и пытаются с помощью высылки дипломатов «наказать ее политически».

В мире,Алексей Мешков,Мария Захарова,МИД России,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители