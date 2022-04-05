Посол РФ в Париже вызван в МИД Франции

МИД Франции вызвал российского посла Алексея Мешкова после объявления о высылке дипломатов. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на телеканал BFM.

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«Посол России в Париже сегодня вызван на Набережную Орсе», — указано в сообщении издания.

Уточняется, что Мешков вызван, чтобы получить уведомление о высылке российских дипломатов, деятельность которых «противоречит интересам безопасности» Франции.

Напомним, ранее Франция объявила о намерении выслать со своей территории 35 российских дипломатов. Как отмечено в коммюнике французского МИД, «высылаемые сотрудники занимались деятельностью, противоречащей интересам безопасности Франции».