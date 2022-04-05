Посол РФ уличил Украину в попытках повлиять на выборы в Венгрии

Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов заявил, что его украинский коллега обсуждал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой способы повлиять на президентские выборы в Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.

Как утверждает Станиславов, венгерским властям «известен факт телефонного разговора» украинского посла в Будапеште с Кулебой.

По словам российского дипломата, в этом разговоре обсуждались возможные способы повлиять на результаты выборов «посредством объединения усилий с венгерской оппозицией».

Станиславов отметил, что оппозиционеры отрицают факт переговоров, но не верить венгерским властям оснований нет.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на парламентских выборах в стране и начала свой четвертый срок подряд.

Партия Орбана стала лидером, набрав 71 процент голосов.

В своей победной речи Орбан назвал президента Украины Владимира Зеленского одним из «оппонентов», которых ему пришлось одолеть в ходе предвыборной кампании.