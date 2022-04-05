Посол РФ уличил Украину в попытках повлиять на выборы в Венгрии

Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов заявил, что его украинский коллега обсуждал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой способы повлиять на президентские выборы в Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.
Как утверждает Станиславов, венгерским властям «известен факт телефонного разговора» украинского посла в Будапеште с Кулебой.
По словам российского дипломата, в этом разговоре обсуждались возможные способы повлиять на результаты выборов «посредством объединения усилий с венгерской оппозицией».
Станиславов отметил, что оппозиционеры отрицают факт переговоров, но не верить венгерским властям оснований нет.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на парламентских выборах в стране и начала свой четвертый срок подряд.
Партия Орбана стала лидером, набрав 71 процент голосов.
В своей победной речи Орбан назвал президента Украины Владимира Зеленского одним из «оппонентов», которых ему пришлось одолеть в ходе предвыборной кампании.
«Мы будем помнить эту победу до конца жизни, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством противников - местными левыми, бюрократами в Брюсселе, международными СМИ. И украинским президентом тоже - у нас никогда не было столько противников одновременно», - заявил он.