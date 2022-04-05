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45 минут назад

Посол РФ уличил Украину в попытках повлиять на выборы в Венгрии

Мария Иванова

Посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов заявил, что его украинский коллега обсуждал с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой способы повлиять на президентские выборы в Венгрии. Об этом сообщает РИА Новости.

Посол РФ уличил Украину в попытках повлиять на выборы в Венгрии
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как утверждает Станиславов, венгерским властям «известен факт телефонного разговора» украинского посла в Будапеште с Кулебой.

По словам российского дипломата, в этом разговоре обсуждались возможные способы повлиять на результаты выборов «посредством объединения усилий с венгерской оппозицией».

Станиславов отметил, что оппозиционеры отрицают факт переговоров, но не верить венгерским властям оснований нет.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о победе на парламентских выборах в стране и начала свой четвертый срок подряд.

Партия Орбана стала лидером, набрав 71 процент голосов.

В своей победной речи Орбан назвал президента Украины Владимира Зеленского одним из «оппонентов», которых ему пришлось одолеть в ходе предвыборной кампании.

«Мы будем помнить эту победу до конца жизни, потому что нам пришлось сражаться с огромным количеством противников - местными левыми, бюрократами в Брюсселе, международными СМИ. И украинским президентом тоже - у нас никогда не было столько противников одновременно», - заявил он.

В мире,Дмитрий Кулеба,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,
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