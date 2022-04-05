В Турции раскрыли попытки США «задушить» Россию через НАТО

Автор турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гуллер заявил, что причиной действий России на Украине стали попытки США «окружить и задушить» РФ через НАТО. Он обратил внимание, что украинскому кризису предшествовали беспорядки в Казахстане.

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24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

Автор заявил, что США долгое время пытались окружить Россию, «начиная с Балтийского региона, спускаясь из Восточной Европы к западному Причерноморью, оттуда по Черному морю на Кавказ через Грузию, и линию в Казахстан и Среднюю Азию». Он считает, что у США есть и стратегия в отношении Китая - она заключается в том, чтобы окружить Китай широкой дугой, спускающейся в Среднюю Азию, Пакистан, Индию и Индийский океан, а оттуда в Японию.

По версии Гуллера, 8 марта администрация США «нажала на кнопку попытки государственного переворота» письмом на имя посла Пакистана в Вашингтоне, в котором был раскритикован пакистанский премьер Иран Хан.

«Так чем же США не удовлетворил премьер-министра Пакистана? Давайте посмотрим: Пакистан, как и Индия, воздержался от антироссийского голосования в ООН, Имран Хан посетил Москву в тот период, когда Россию пытались изолировать, <…> Пакистан не только не согласился с санкциями США против России, но и похвалил Индию за аналогичную позицию», - заявил автор.