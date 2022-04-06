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1 час назад

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии из-за оскорбительных заявлений Киева

ТАССиещё 6

Посол Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвана в Министерство иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии в связи с оскорбительными высказываниями украинских властей в адрес венгерского руководства. Об этом сообщил в среду глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Посла Украины в Венгрии вызвали в МИД из-за заявлений Киева
Фото: © Andocs/Shutterstock/Fotodom© Andocs/Shutterstock/Fotodom

"Украинским лидерам пора прекратить оскорбление Венгрии и признать волю венгерского народа", - заявил министр в видеообращении на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ).

Сийярто напомнил, что правительство Венгрии с самого начала осудило военную операцию России на Украине, поддержало суверенитет соседней страны и приступило к оказанию помощи сотням тысяч украинских беженцев.

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В то же время, подчеркнул Сийярто, главным для правительства всегда была безопасность Венгрии и венгерского народа. "Поэтому мы не будем поставлять оружие [на Украину] и голосовать за энергетические санкции [против России]", - заявил Сийярто.

Он отметил, что 3 апреля подавляющее большинство венгров поддержало на парламентских выборах правящую парию во главе с премьер-министром Виктором Орбаном, высказавшись таким образом и за его политику в отношении Украины. "Я думаю, что это достаточно ясно и понятно", - указал глава МИД.

"Мы понимаем, что у украинцев есть свои интересы, и мы даже не спорим с ними", - отметил Сийярто. Однако, подчеркнул он, "заявления <...> о сожалении о волеизъявлении венгерского народа неприемлемы".

В мире,Выборы на Украине,Партия Зеленского,Любовь Непоп,Петер Сийярто,Виктор Орбан,
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