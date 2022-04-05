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1 час назад

Европе предрекли неуправляемый поток беженцев из Африки

Елена Прошина

В ближайшее время в Европу может хлынуть неуправляемый поток беженцев из Африки. Такой итог присоединения к антироссийским санкциям предрек председатель совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Александр Борисов, пишет РИА Новости.

Европе предрекли неуправляемый поток беженцев из Африки
Фото: ReutersReuters

«Принимая в спешке и на эмоциях очередные пакеты антироссийских санкций, Европа оказалась в ловушке антироссийских инициатив Вашингтона и Лондона, находящихся вдали от европейских проблем. Кроме беженцев с Украины, на континент в ближайшее время может хлынуть невиданный и неуправляемый поток беженцев из Африки. Дорожки, как говорится, уже протоптаны, люди знают, в какие европейские страны бежать», - заявил Борисов.

По его словам, это связано с процессом повышения цен на зерно и продовольствие в мире, начавшееся еще во время пандемии. Возникшая ситуация грозит большим продовольственным кризисом в странах Африки. Ведь Россия и Украина – основные поставщики зерна на мировом рынке вообще, и в частности, в Африке.

Но в отличие от своих американских коллег, европейские политики начали осознавать весь ужас сложившегося положения. Власти начинают думать, как выйти из этой ситуации, как остановить возможные последствия и как способствовать скорейшему завершению конфликта на Украине.

Ранее генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что со временем украинские беженцы будут образовывать в Европе эксклавы этнической преступности, т.к. не намерены работать, социализироваться, встраиваться в европейское общество.

Главными направлениями преступной деятельности станут торговля женщинами, организованная проституция, торговля органами, нелегальная торговля оружием и торговля детьми.

В мире,Александр Борисов,Алексей Мухин,Торгово-промышленная палата,
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