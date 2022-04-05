Бербок выступила против эмбарго на поставки российского газа

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила против полного запрета поставок российского газа, несмотря на обострение украинского кризиса. Ее слова приводит издание Die Welt.

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Ранее украинская сторона обвинила российских военных в убийстве мирных жителей в городе Буча Киевской области. Министерство обороны России назвало эту информацию провокацией, напомнив, что шокирующие кадры появились лишь на четвертый день после выхода войск РФ из города. После появления видео из Бучи ряд стран ЕС призвал к ужесточению антироссийских санкций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче «фейковой атакой» и инсценировкой, которую на Украине и на Западе разгоняют по всем каналам и социальным сетям.

По словам Бербок, власти Германии обсудят с партнерами по ЕС процесс по снижению зависимости от российского газа, однако пока эмбарго вводиться не будет.

«Если бы полное эмбарго остановило бы эту войну, то тогда бы мы это незамедлительно сделали», - заверила глава МИД Германии.

При этом Бербок считает, что такое решение повысило бы цену конфликта, но не привело бы к остановке военных действий.