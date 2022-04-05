В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
1 час назад

Бербок выступила против введения эмбарго на поставки российского газа

Алиса Селезнёва

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок выступила против полного запрета поставок российского газа, несмотря на обострение украинского кризиса. Ее слова приводит издание Die Welt.

Бербок выступила против эмбарго на поставки российского газа
Фото: ReutersReuters

Ранее украинская сторона обвинила российских военных в убийстве мирных жителей в городе Буча Киевской области. Министерство обороны России назвало эту информацию провокацией, напомнив, что шокирующие кадры появились лишь на четвертый день после выхода войск РФ из города. После появления видео из Бучи ряд стран ЕС призвал к ужесточению антироссийских санкций.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче «фейковой атакой» и инсценировкой, которую на Украине и на Западе разгоняют по всем каналам и социальным сетям.

По словам Бербок, власти Германии обсудят с партнерами по ЕС процесс по снижению зависимости от российского газа, однако пока эмбарго вводиться не будет.

«Если бы полное эмбарго остановило бы эту войну, то тогда бы мы это незамедлительно сделали», - заверила глава МИД Германии.

При этом Бербок считает, что такое решение повысило бы цену конфликта, но не привело бы к остановке военных действий.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

В мире,Анналена Бербок,Сергей Лавров,Владимир Путин,Минобороны России,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители