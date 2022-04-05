Китайцы оценили переход немцев на дрова

Читатели китайского издания Guancha раскритиковали действия властей Германии, приведшие к тому, что жители страны начали запасаться дровами. Перевод их комментариев сделало ИноСМИ.

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Издание в своей статье отметило, что цены на газ продолжают расти и немцы приняли решение начать самостоятельно готовиться к следующей зиме и перейти на дровяные печи. При этом поставщики оборудования и дров говорят о превышении спроса над предложением.

В комментариях к статье читатели Guancha напомнили о борьбе за экологию в Европе и иронично поинтересовались, почему же от нее решено было отказаться.

«Сначала нам не разрешали пользоваться одноразовыми деревянными палочками, а теперь вы сжигаете дерево!», «К следующей зиме загрязнение воздуха вырастет», «В западных странах никогда не было концепции защиты окружающей среды, эти «борцы за справедливость» просто используют ее, чтобы одурачить людей» «После того, как «зеленые» вошли в правительство, они предложили начать жечь дрова. Волшебно!» - считают они.

Также комментаторы напомнили, что большие запасы леса, как и газа, именно в России, и Германии стоит это учитывать.

«Потом они узнали, что дрова российские, а печки китайские», «Европейцы жгут дрова, а зло — Россия! Россия экспортирует природный газ, зачем вам дрова? Выбросы углерода европейцев скинут на Россию», - констатировали они.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о переводе расчетов за российский газ с «недружественными» странами в рубли. Против оплаты газа в рублях выступили итальянская нефтегазовая компания Eni, австрийская OMV и польская PGNiG, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Франции Эммануэль Макрон, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.