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42 минуты назад

Бибилов рассказал о процедуре подготовки к референдуму в Южной Осетии

Елена Прошина

Правительству Южной Осетии следует обратиться в Верховный суд, чтобы запустить процедуру подготовки к референдуму по вхождению в состав Российской Федерации. Об этом заявил глава Южной Осетии Анатолий Бибилов, сообщает РИА Новости.

Южная Осетия может провести референдум по вхождению в состав РФ
Фото: РамблерРамблер

По его словам, Южной Осетии сперва нужно обратиться в Верховный суд РФ. Сразу после ответа судебного органа можно приступить к процедуре подготовки к референдуму и назначить дату события, рассказал Бибилов.

Он допустил, что в республике одновременно пройдут два референдума, один из которых будет о вхождении Южной Осетии в состав России, а второй — об объединении с Северной Осетией. Он подчеркнул, что в настоящий момент законодательство не позволяет немедленно приступить к этим процессам.

«Когда уже Южная Осетия будет в составе России, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий, и тогда уже должно быть два референдума», — указал он.

Глава республики отметил, что им известны примеры успешного объединения регионов России. По его словам, оба референдума следует считать этапами развития ситуации, процессом «объединения осетин и Осетий».

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о намерении республики войти в состав РФ 30 марта. Для этого планируется организовать референдум.

В мире,Анатолий Бибилов,Верховный суд,
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