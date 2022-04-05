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55 минут назад

Зеленский 5 апреля планирует выступить перед Совбезом ООН

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский намерен выступить 5 апреля перед Советом Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеообращение украинского президента.

Зеленский решил выступить перед Совбезом ООН
Фото: ReutersReuters

"Продолжаю выступать перед парламентами всего мира. Выступлю [во вторник] с обращением к парламенту Испании, а также в Совете Безопасности ООН", — сказал Зеленский.

Пресс-секретарь миссии Великобритании при ООН Мунго Вудифилд подтвердил подготовку президента Украины к выступление в Совбезе. По его словам, выступление Зеленского намечено на 17:00 мск. Ранее сообщалось, что заседание Совета Безопасности ООН по запросу РФ и Украины пройдет 5 апреля в 17:00 мск, такая информация опубликована в программе работы организации.

РФ запрашивала проведение 4 апреля экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи со случившимся в городе Буча в Киевской области. До этого украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи российскими военными. В Минобороны РФ заявили, что обвинения Киева в отношении военных РФ — это "очередная провокация", а фотографии и видеозаписи из Бучи — "очередная постановка киевского режима для западных СМИ".

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