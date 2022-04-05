В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
29 минут назад

CNN: конгрессмены просят Байдена нарастить поставки оружия Киеву

Елена Прошина

Двухпартийная группа конгрессменов США обратилась к президенту страны Джо Байдену с призывом увеличить поставки военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию CNN.

CNN: конгрессмены просят Байдена нарастить поставки оружия Киеву
Фото: РамблерРамблер

Телеканал ознакомился с письменным обращением к главе американского государства. В перечень вооружений, которые необходимо доставить на Украину, вошли ракеты класса «земля-воздух» большой дальности, истребители и противокорабельные ракеты.

Как говорится в сообщении, запрос конгрессменов основан на «списке пожеланий», который Украина отправила Белому дому на прошлой неделе. Отмечается, что в документе перечислены 17 областей, в которых Киеву требуется дополнительная помощь США.

Кроме того, законодатели США также просят Байдена увеличить поставки противотанковых комплексов Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и беспилотников большой дальности. Они выразили уверенность, что подобное вооружение поможет Украине в противостоянии российской армии.

США еженедельно выделяют дополнительную военную помощь Украине для борьбы с армией РФ. В середине марта глава американского государства Джо Байден объявил о предоставлении Украине рекордного пакета помощи на сумму порядка 800 миллионов долларов.

В мире,Джозеф Байден,
10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители