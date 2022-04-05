CNN: конгрессмены просят Байдена нарастить поставки оружия Киеву

Двухпартийная группа конгрессменов США обратилась к президенту страны Джо Байдену с призывом увеличить поставки военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию CNN.

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Телеканал ознакомился с письменным обращением к главе американского государства. В перечень вооружений, которые необходимо доставить на Украину, вошли ракеты класса «земля-воздух» большой дальности, истребители и противокорабельные ракеты.

Как говорится в сообщении, запрос конгрессменов основан на «списке пожеланий», который Украина отправила Белому дому на прошлой неделе. Отмечается, что в документе перечислены 17 областей, в которых Киеву требуется дополнительная помощь США.

Кроме того, законодатели США также просят Байдена увеличить поставки противотанковых комплексов Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и беспилотников большой дальности. Они выразили уверенность, что подобное вооружение поможет Украине в противостоянии российской армии.