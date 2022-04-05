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1 час назад

CNBC: новые санкции ЕС против России могут затронуть сталь и авиатопливо

RT на русском

Американский телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщает, что новые санкции ЕС против России могут включать ограничения на авиатопливо, лизинг самолетов, а также стальную продукцию и предметы роскоши.

Названы объекты для новых санкций ЕС против РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что по вопросу распространения санкций на энергетический сектор России позиции стран ЕС всё ещё расходятся.

Переговоры по новому пакету санкции ещё продолжаются.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны в ближайшие дни примут новые санкции в отношении России.

В свою очередь, глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила намерение ужесточить санкции в отношении России.

В мире,Анналена Бербок,Олаф Шольц,ЕС,
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