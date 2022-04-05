Названы объекты для новых санкций ЕС против РФ

Американский телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщает, что новые санкции ЕС против России могут включать ограничения на авиатопливо, лизинг самолетов, а также стальную продукцию и предметы роскоши.

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Отмечается, что по вопросу распространения санкций на энергетический сектор России позиции стран ЕС всё ещё расходятся.

Переговоры по новому пакету санкции ещё продолжаются.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что западные страны в ближайшие дни примут новые санкции в отношении России.