Зеленский анонсировал визит канцлера Австрии на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит канцлера Австрии Карла Нехаммера в Киев в ближайшее время. Об этом он сообщил в своем Telegram -канале.

По словам украинского лидера, он обсудил ситуацию на Украине с рядом европейских политиков, включая председателя Европейской комиссии ( ЕК ) Урсулу фон дер Ляйен.

Ранее министр иностранных дел Россия Сергей Лавров выразил надежду, что украинская сторона продолжит проявлять реализм на переговорах по урегулированию кризиса и будет руководствоваться собственными, а не чужими интересами. Он также подчеркнул, что конкретный результат переговоров является обязательным требованием для организации встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского.