В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
1 час назад

Зеленский анонсировал визит канцлера Австрии на Украину

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал визит канцлера Австрии Карла Нехаммера в Киев в ближайшее время. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Зеленский анонсировал визит канцлера Австрии на Украину
Фото: ReutersReuters

По словам украинского лидера, он обсудил ситуацию на Украине с рядом европейских политиков, включая председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

Ранее министр иностранных дел Россия Сергей Лавров выразил надежду, что украинская сторона продолжит проявлять реализм на переговорах по урегулированию кризиса и будет руководствоваться собственными, а не чужими интересами. Он также подчеркнул, что конкретный результат переговоров является обязательным требованием для организации встречи президентов России и Украины — Владимира Путина и Владимира Зеленского.

В мире,Путин и Зеленский,Карл Нехаммер,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Владимир Путин,Еврокомиссия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители