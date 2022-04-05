Немцам посоветовали готовиться к худшему

Немецкая автомобильная промышленность готовится к худшему в связи с требованием президента России Владимира Путина оплачивать поставки российского газа в «недружественные страны» рублем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung.

Фото: Reuters Reuters

Как говорится в публикации, в минувшие выходные российский газ все еще поступал в Германию. Однако эксперты считают, что это еще ничего не значит и многим отраслям следует готовиться к худшему. Анонимный собеседник издания заявил, что «самое страшное еще впереди».

Как считает глава Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Андреас Рад, немецкие цепочки в данный момент испытывают «сильнейший стресс». По его словам, Германия в ближайшее время ощутит дефицит во многих сферах.

Рад полагает, что ФРГ нужно подготовиться к дефициту многих сырьевых ресурсов, а также резкому росту цен на них. В частности, речь идет о палладии, пятая часть импорта которого приходится на Россию.