Австралия запрещает экспорт предметов роскоши в Россию

Австралия приняла решение ввести запрет на экспорт некоторых предметов роскоши в Россию в связи с эскалацией конфликта на Украине. Ограничения коснулись золота, ювелирных изделий, вин, мехов, транспортных средств и других товаров, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Австралии.

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Как говорится в сообщении, Австралия введет новые антироссийские санкции и запретит поставку, продажу, перевозки некоторых предметов роскоши на территорию России любым образом и для любых целей.

В санкционный список также вошли парфюмерная продукция, табачные изделия, аксессуары и предметы одежды, музыкальные инструменты, некоторая электроника, предметы искусства, ракообразные, икра, трюфель и другое.

Отмечается, что эти меры вступят в силу 7 апреля.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к парламенту Австралии и призвал усилить санкции против России. Его обращение переводили с украинского на английский язык и транслировали на сайте палаты представителей парламента Австралии. Президент Украины просил ввести новые ограничения против России, чтобы российские власти в своих речах перестали ссылаться на возможность применения ядерного оружия.